Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim/Leonberg: Polizeieinsatz anlässlich eines Hochzeitskorsos

Ludwigsburg (ots)

Eine Kolonne bestehend aus rund 30 Fahrzeugen fiel am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstelle Heimsheim und Rutesheim in Fahrtrichtung München auf. Die PKW befuhren den rechten und mittleren Fahrstreifen der Autobahn, wobei sie auffallend langsam und mit eingeschaltetem Warnblinklicht unterwegs waren. Der Korso verließ an der Anschlussstelle Leonberg-West die Autobahn und setzte seine Fahrt Richtung Leonberg fort. Von Zeugen wurde darüber hinaus von Knallgeräuschen berichtet. In Leonberg konnten die Fahrzeuglenker durch mehrere Streifenwagenbesatzungen einer Kontrolle unterzogen werden. Die Kolonne wuchs dort auf rund 50 Fahrzeuge an. Die Kontrollierten, die bis auf die Insassen eines PKW alle kooperativ waren, wurden auf die Straßenverkehrsordnung hingewiesen. Sie setzten ihre Fahrt anschließend geordnet, jedoch nicht als Kolonne fort.

