POL-LB: BAB 831/Stuttgart: alkohlisierte 26-Jährige leistet Widerstand; Gärtringen: Unfall auf der K 1075

BAB 831/ Stuttgart: alkoholisierte 26-Jährige leistet Widerstand

Eine 26 Jahre alte Frau, die am Sonntag gegen 05.40 Uhr durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg an der Bundesautobahn 831 einer Kontrolle unterzogen wurde, wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung, Sachbeschädigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten müssen. Bereits als die Beamten den ersten Kontakt zu der Smart-Lenkerin aufnahmen, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein angebotener Atemalkoholtest konnte die 26-Jährige jedoch nicht durchführen. Als ihr hierauf mitgeteilt wurde, dass sie sich einer Blutentnahme unterziehen müsste, schwenkte ihre Stimmungslage von ruhig zu aggressiv und unkooperativ um. Die Frau begann die Polizisten anzuschreien und zu beleidigen. Insbesondere die Durchsuchung ihrer Handtasche, in der eine Polizisten schließlich Marihuana fand, versuchte sie zu verhindern. Darüber hinaus wehrte sie sich gegen jegliche polizeiliche Maßnahme. Da sie freiwillig nicht in einen Streifenwagen einsteigen wollte, um sie zur Verkehrspolizeiinspektion bringen, musste sie schließlich zu Boden gebracht und ihr Handschließen angelegt werden. Hierbei schlug und trat sie um sich. Den Transport im Streifenwagen erschwerte sie, indem sie sich nicht setzten wollte, sondern ihren Körper komplett versteifte. Die Frau musste anschließend ins Dienstgebäude getragen werden, da sie nicht selbstständig gehen wollte. Im Anschluss beruhigte sie sich zunächst, schrie dann jedoch wieder die eingetroffene Ärztin an und schlug gegen eine Plexiglasabtrennung, die auf einem Schreibtisch stand. Diese traf die Ärztin am Kopf. Im Zuge dessen musste die Frau erneut zu Boden gebracht werden. Nachdem die Blutentnahme durchgeführt war, wurde die Frau mit richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Auch in der Gewahrsamseinrichtung beruhigte sich die 26-Jährige zunächst nicht, sondern randalierte auch dort weiter. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gärtringen: Unfall auf der K 1075

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der Kreisstraße 1075 zwischen Gärtringen und Deckenpfronn ereignete. Ein 60 Jahre alter Renault-Fahrer war in Richtung Deckenpfronn unterwegs und wollte im weiteren Verlauf nach links zu einem Wanderparkplatz abbiegen. Von hinten nahte ein 27 Jahre alter Opel-Fahrer heran, der die Situation vor sich vermutlich falsch einschätzte und schließlich zum Überholen des Renault ansetzte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Der Renault kam hierbei von der Fahrbahn ab und prallte leicht gegen eien Baum. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

