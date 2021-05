Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall beim Überholvorgang

Wolfstein (ots)

62-Jährige unterschätzt Geschwindigkeit des Gegenverkehrs. Am Montagvormittag befuhr die Frau mit ihrem Tesla die B 270 in Richtung Lauterecken. In einer Kurve überholte sie einen LKW und unterschätzte hierbei die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs, weshalb sie um einen Zusammenstoß zu vermeiden ihren PKW abbremste und nach rechts zog. Hierbei touchierte sie den LKW, geriet über den Randstein in den Straßengraben und kam dort nach 150 Meter zum Stehen. Am PKW und an einem Leitpfosten entstand Sachschaden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell