Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneuter Diebstahl eines Katalysators

Bosenbach (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 21.04.21 bis Samstag, den 01.05.21 kam es in Bosenbach in der Hauptstraße zu einem Katalysatorendiebstahl. Bislang unbekannte Täter montierten an einem Ford den Katalysator ab. Sachdienstliche Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter der Tel.: 06381-9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de|pikus

