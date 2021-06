Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeuge mit Waffe bedroht +++

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es auf einem Parkplatz an der Landwehrstraße zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an dort abgestellten Autos. Ein Zeuge hatte die Täter bei der Tat beobachtet und gegen 0.45 Uhr die Polizei alarmiert.

Der 23-jährige Zeuge habe zunächst bemerkt, wie sich zwei Männer an den Fahrzeugen zu schaffen machten. Nachdem der Mann die beiden Unbekannten angesprochen hatte, seien diese zu Fuß in Richtung Utkiek geflüchtet. Der Zeuge habe die Männer seinen Angaben zufolge einige Hundert Meter verfolgt. Als er sie fast erreicht hatte, habe sich einer der Flüchtenden umgedreht und mit einer Waffe auf den Zeugen gezielt. Dem 23-Jährigen sei es dann aber gelungen, den Mann zu überwältigen.

Die Polizei stellte kurz darauf die Personalien der beiden Männer fest: es handelte sich um einen 24-jährigen Oldenburger und einen 25-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Die Beamten stellten bei dem 25-Jährigen eine Softair-Waffe sicher. Die Ermittlungen am Tatort ergaben, dass an einem Opel Corsa sowie einem Seat Leon jeweils alle vier Reifen zerstochen worden waren. An einem VW Transporter waren zwei Reifen platt. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ermittelt. (757545)

