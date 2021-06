Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Cannabisgeruch führt zu Drogenfund (17.06.2021)

Tuttlingen (ots)

Süßlichen Cannabisgeruch hat am Donnerstag gegen 21 Uhr eine Polizeistreife im Bereich "Umläufle" wahrgenommen. Die Beamten kontrollierten daraufhin einen 48-jährigen Mann an einer Parkbank und fanden bei ihm eine geringe Menge an Drogen, die sie sicherstellten. Gegen den Mann wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

