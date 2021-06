Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Weiteres Wohnhaus von Einbrecher aufgesucht

Sulz-Dürrenmettstetten (ots)

Wie nun bekannt wurde, ist vermutlich der gleiche Einbrecher, der am letzten Wochenende in ein landwirtschaftliches Wohnhaus "Im Tiergarten" eindrang, auch im selben Zeitraum in ein Wohnhaus in der Dorfstraße eingedrungen. Auch hier riss er ein Schloss zu einem Geräteschuppen ab, wodurch er in die Scheune gelangte. Nachdem er zudem eine Tür überwunden hatte, gelang er in den Wohntrakt des Gebäudes, wo er mehrere Schubläden öffnete und in der Küche sein Unwesen trieb. Auch hier fehlen keine Wertsachen, sondern nach derzeitigem Stand lediglich zwei Schlüssel. Die Polizei in Sulz ermittelt nun in beiden Fällen wegen Einbruchdiebstahls. Der Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

