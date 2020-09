Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In nur sieben Stunden - Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei erfolgreich - Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung in der S 9 ermittelt

Essen - Velbert - Wuppertal (ots)

Wie wir gestern Morgen (8. September) in einer Pressemitteilung kommunizierten, fahndete die Bundespolizei mit einem Beschluss des Amtsgerichts nach zwei Tatverdächtigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4701690

Dank der Berichterstattung in der Presse und in den sozialen Medien führten bereits am frühen Nachmittag (8. September) mehrere Hinweise zu beiden Tatverdächtigen.

Bei diesen handelt es sich um einen 18-Jährigen serbischen Staatsangehörigen aus Essen und einen 25-Jährigen deutschen aus Seesen (Landkreis Goslar).

Gegen das Duo richten sich nun die weiteren Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung.

Die Bundespolizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und den Medien. Gleichzeitig bitten wir darum, die Bilder der beiden tatverdächtigen Männer zu löschen und in den sozialen Medien nicht weiter in Umlauf zu bringen.

Herzlichen Dank, Ihre Bundespolizei im Ruhrgebiet. *ST

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell