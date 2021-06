Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizei sucht Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung

Dunningen (ots)

Zwischen Schramberg und Dunningen ist es auf der B462 am Dienstagabend gegen 19 Uhr beinahe zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Ein Pick-Up-Fahrer überholte am Ende des Wohngebiets "Heuwies" einen vor ihm fahren Lastwagen. In diesem Moment kam ihm in einer Rechtskurve ein Paar in einem schwarzen VW-Beetle Cabriolet entgegen. Der 54-Jährige am Steuer des Wagens war völlig überrascht, als der weiße oder silberne Geländewagen mit Pritsche plötzlich vor ihm stand. Er leitete eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver ein, kurz bevor es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Hinter dem Lastwagen fuhren noch einige andere Fahrzeuge. Hinter dem VW ebenfalls zwei oder drei. Diese müssten das gefährliche Unterfangen des Pick-Up-Fahrers mitbekommen haben. Die Polizei Rottweil ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0741 477-0 zu melden.

