Polizeipräsidium Konstanz

Mühlingen

Kreis Konstanz - Autobrand in Garage (17.06.2021)

Mühlingen (ots)

Zu einem Brand eines Autos ist es am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Hohenfelser Straße gekommen. Eine 72-jährige stellte ihren 12 Jahre alten Mercedes B-Klasse in der Garage ab. Dabei bemerkte sie, dass unter dem Wagen Flammen hervorschlugen. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf, versuchten die Frau und ihr Ehemann erfolglos, den Brand mit Wasser aus einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Erst der Feuerwehr gelang es, den Wagen zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Am Auto entstand Totalschaden, den die Polizei, zusammen mit dem Schaden an der Garage, auf insgesamt rund 15.000 Euro schätzte.

