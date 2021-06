Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Kreis Konstanz) Zusammenstoß zweier Radfahrer (17.06.2021)

Radolfzell (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern ist es am Donnerstagmittag gegen 11 Uhr auf der Schlesierstraße gekommen. Eine 77-jährige Radfahrerin fuhr auf der Schlesierstraße in Richtung der Straße "Lindenallee", wobei sie zunächst nicht den rechts neben ihr verlaufenden Fahrradweg benutzte. Plötzlich wechselte die Frau auf den Radweg und stieß dort mit einem in gleicher Richtung fahrenden 81-jährigen Radler zusammen. Beide Personen erlitten beim Zusammenprall leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen musste den Älteren in ein Krankenhaus bringen.

