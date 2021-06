Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen-Herrenzimmern, Lkrs. RW) Transporter kracht gegen Anhänger

Herrenzimmern (ots)

Bei einem Unfall zwischen Dunningen und Herrenzimmern ist am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Ein 54-jähriger Fahrer eines Kleintransporters kam auf dem Herrenzimmerner Weg aus Dunningen, als er an der Kreuzung Höhe Stittholz in Richting Bösingen weiterfahren wollte. Von rechts kam aber ein 56-jähriger Fahrer eines Kleintransporter mit einem Anhänger, der Vorfahrt hatte. Beim Aufprall auf den Anhänger wurde die Front des Peugeot Boxer erheblich beschädigt, weswegen das Fahrzeug danach nicht mehr fahrbereit war. Beide Insassen blieben unverletzt.

