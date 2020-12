BPOL NRW: "Kommissar Zufall" - Bundespolizei stellt Diebesgut im Essener Hauptbahnhof sicher

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Eigentlich überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 44-jährigen Dortmunder im Essener Hauptbahnhof, weil sie Unregelmäßigkeiten bei seinem Ausweisdokument festgestellt hatten. Dass sie dabei Diebesgut im Wert von 520,- Euro fanden, verdankten sie "Kommissar Zufall".

Gestern Abend (30. November) überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 44-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Weil sie dabei Unregelmäßigkeiten an seiner elektronischen Aufenthaltskarte feststellten, wurde der Mann mit zur Wache genommen.

Dort schauten sich die Einsatzkräfte seine mitgeführte Tasche an. In dieser befanden sich fünf neuwertige Kleidungsstücke, an denen sich noch die Preisetiketten befanden. Zudem konnten an allen Kleidungsstücken kleine Beschädigungen festgestellt werden. Diese ließen auf die nicht mehr vorhandenen Diebstahlsicherungen schließen, die offensichtlich gewaltsam entfernt worden waren.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Aufenthaltskarte um ein echtes Dokument handelte. Jedoch stellte sich auch heraus, dass die Kleidungsstücke in einem Geschäft im Einkaufszentrum am Limbecker Platz entwendet worden waren. Diese hatten einen Gesamtwert von 519,95 Euro.

Da der Eigentümer des Geschäftes Strafantrag wegen Ladendiebstahls stellte, leitete die Bundespolizei ein entsprechendes Verfahren gegen den wegen mehreren Diebstahldelikten polizeibekannten Marokkaner ein. *ST

