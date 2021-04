Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Linz am Rhein vom Wochenende des 02.04.-04.04.2021

Linz am Rhein (ots)

Dienstgebiet - betrügerische Anrufe mit Geldforderungen

Am Osterwochenende kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Linz am Rhein vermehrt zu Anrufen von Betrügern bei älteren Menschen. In diesen Telefonaten wurden nach bekanntem modus operandi Gewinnversprechen gemacht, Notlagen vorgegaukelt oder sich am Telefon für einen entfernten Angehörigen ausgegeben. Jedes Mal wurde die Herausgabe von Bargeld oder Schmuck erbeten bzw. gefordert. Die Polizei warnt dringend vor solchen betrügerischen Anrufen. Jegliche Forderungen von Geld, vorgetäuschte Notlagen oder Gewinnversprechen sollten äußerst vorsichtig überprüft und nahe Angehörige oder die Polizei zur Verifizierung kontaktiert werden.

Dienstgebiet - Missbräuchliche Benutzung von Notrufen

Mehrfach kam es in den Nachmittagsstunden des 01.04.2021 zu missbräuchlichen Benutzungen der Notrufnummer 110. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass dies zum einen bei absichtlichem Missbrauch strafrechtlich bewährt ist und in jedem Fall ein Ermittlungsverfahren gegen den Anrufer eingeleitet wird und zum anderen die Notrufleitung zumindest während des Gesprächs nicht für tatsächliche Notfälle zur Verfügung steht und dadurch gegebenenfalls dringende Einsätze erst mit zeitlichem Verzug wahrgenommen werden können. Sollte aus Versehen der Notruf gewählt werden, so sollte dies in dem Telefonat geäußert und nicht unkommentiert aufgelegt werden, da die Polizei von einer tatsächlichen Notlage des Anrufers ausgeht und daher versucht diesen zurückzurufen.

Erpel - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Nachmittag des 01.04.2021 kam es in der Rheinallee in Erpel zu einem Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg, wodurch drei Fahrzeuginsassen der beiden PKW leicht verletzt wurden. Beide PKW waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rheinbrohl - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag den 03.04.2021 werden Beamte der Polizei Linz auf einen Roller aufmerksam, der anschließend einer Kontrolle unterzogen wird. Der Fahrzeugführer des 50er Rollers kann lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen und begründet dies mit der Tatsache, dass der Roller lediglich eine maximale Geschwindigkeit von 35 km/h fahren könne. Da jedoch lediglich das Führen eines Mofas bis max. 25 km/h fahrerlaubnisfrei bei Vorlage einer Prüfbescheinigung erlaubt ist, wird gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Rollerschlüssel sichergestellt.

St. Katharinen - Gefährliche Körperverletzung durch Schussabgabe

In den Nacht vom 03.04. auf den 04.04.2021 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in deren Zusammenhang auch eine Gas-/Schreckschusspistole zum Einsatz kam, wodurch eine Person nicht unerheblich verletzt wurde. Bei den anschließenden Fahndungs- und Suchmaßnahmen konnten die Beamten der PI Linz zwei Tatverdächtige festnehmen und sie Folgemaßnahmen unterziehen. Nach Hinzuziehung eines Diensthundes konnte dieser die Tatmittel aufspüren, so dass diese im Ermittlungsverfahren als Beweismittel genutzt werden können. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen nach der Durchsuchung ihrer Wohnungen und der Entnahme einer Blutprobe aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell