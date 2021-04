Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Rengsdorf (ots)

Im Zeitraum von 20.03.2021, 20:00 Uhr bis 03.04.2021 kam es in der Andreestraße in Rengsdorf zu einer Sachbeschädigung an PKW. Durch unbekannte Täter wurde die Frontscheibe eines ordnungsgemäß geparkten PKW Opel Corsa, Farbe weiß, beschädigt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell