Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 03.04.2021

Bild-Infos

Download

PI Betzdorf (ots)

Friedewald

Straßenverkehrsgefährdung am 02.04.2021, 16.30 h, auf der L 286 Zwischen Friedewald und Daaden (L 286) soll es in Höhe des alten Forsthauses bei einem Überholmanöver eines schwarzen Audi A 1 auch zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen bzw. Geschädigte, die sich im Gegenverkehr befanden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Betzdorf - Kein verspäteter Aprilscherz ! Einbruchdiebstahl am 02.04.2021, zwischen 22.20 h bis 22.25 h, in Betzdorf, Jung-Stilling-Straße Von bislang unbekannten Tätern wurde der Spielgeräteschuppen des Franziskus-Kindergartens aufgebrochen und nach bisherigem Kenntnisstand ein grünes Polizei-Bobbycar entwendet. Laut Zeugenangaben wurden zur Tatzeit Geräusche eines Bobbycars in der Straße wahrgenommen, so dass davon auszugehen ist, dass der oder die Täter mit dem "Polizeifahrzeug" auch vom Tatort flüchteten. Das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise, die zur Tataufklärung, aber auch zur Auffindung des "Streifenmobils" (Standardmodell - nicht modifiziert) führen. Tel.: 02741/926-0 (Die Kinder werden es ihnen danken)

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell