Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand auf einem Firmengelände

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am Freitag, 02.04.2021, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Brand auf einem Firmengelände in Buchholz (Westerwald). Durch bisher unbekannte Täter wurden Holzpaletten auf dem Firmengelände in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, es entstand kein weiterer Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell