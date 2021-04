Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

Am vergangenen Sonntag, den 28.03.2021 kam es gegen 14:40Uhr auf der B 256, von der Rheinbrücke kommend in Fahrtrichtung Rengsdorf, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Dabei befuhr ein dunkler Mercedes Benz (vermutlich schwarz, Sportwagen, vermutlich Typ "AMG") mit überhöhter Geschwindigkeit den Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen NR-Hafenstraße und Industriegebiet Distelfeld. Beide Fahrspuren wurden jeweils durch PKW befahren, als der gesuchte dunkle PKW mit hoher Geschwindigkeit sich den PKW näherte. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit des dunklen PKW (Mercedes) konnte der Fahrer offensichtlich nicht mehr rechtzeitig auf der linken Spur abbremsen und schoss zwischen dem vorausfahrenden Pkw auf der linken Spur und der Mittelleitplanke den anderen Verkehrsteilnehmern vorbei. Durch das Fahrmanöver wurde mindestens ein Verkehrsteilnehmer grob gefährdet. Die Polizeiinspektion Neuwied bittet Zeugen, die Angaben zum gesuchten Mercedes und Fahrer oder dessen Fahrweise machen können, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

