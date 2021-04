Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung

Waldbreitbach (ots)

Am Donnerstag, 01.04.2021, kam es gegen 18:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach. Durch unbekannte Täter wurde die Glasscheibe einer Balkontür vermutlich mittels Steinwurf beschädigt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell