POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Asbach (ots)

Im Zeitraum von 31.03.2021, 20:00 Uhr bis 01.04.2021, 12:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Asbach zu einer Sachbeschädigung an PKW. Durch unbekannte Täter wurde die Fahrertür eines ordnungsgemäß geparkten PKW Ford Focus, Farbe schwarz, zerkratzt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

