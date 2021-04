Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kraftstoff

Neustadt/Wied (ots)

Im Zeitraum von 31.03.2021, 16:30 Uhr bis 01.04.2021, 06:55 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff an der Landstraße 270 in der Gemarkung Neustadt/Wied Ortsteil Fernthal. Unbekannte Täter entwendeten ca. 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem geparkten Bagger eines Bauunternehmens. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

