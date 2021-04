Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Datzeroth (ots)

Am Donnerstag, 01.04.2021, kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen befuhr als erster von drei Motorradfahrern die Landesstraße 255 in Richtung Neuwied. Vor dem Motorrad fuhr ein 62-jähriger Mann mit einem PKW. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der Motorradfahrer wegen eines Bremsvorgangs des vorausfahrenden PKW zu Fall und prallte gegen die Schutzplanke. Er wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus transportiert. Ein dahinterfahrender 39-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen stürzte wegen des vorangegangenen Bremsvorgangs ebenfalls, blieb jedoch unverletzt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

