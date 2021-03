Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Omnibus streift geparktes Fahrzeug (08.03.2021)

Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagabend gegen 18.45 Uhr in der Zimmerner Straße ereignet, als ein 56-jähriger Lenker eines Linienbusses einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte. Hierbei übersah der Busfahrer den am Fahrbahnrand geparkten BMW und streifte diesen mit seinem Fahrzeug. Der dabei verursachte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell