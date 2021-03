Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Deilingen

Landkreis Tuttlingen) Brand an einer Fischerhütte beim "Hummelsee" (09.03.2021)

(Deilingen) (ots)

Ein Feuer ist der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2 Uhr an der Fischerhütte "Hummelsee" gemeldet worden. Ein Anrufer meldete einen Brand sowie mehrere Personen, die in diesem Moment mit einem Auto von der Brandstelle wegfuhren. Wie sich herausstellte, hatten nächtliche Besucher in einer Schubkarre ein Lagerfeuer veranstaltet, dass beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr erloschen war. Zu einem Schaden kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell