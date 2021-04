Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kleintransporter fährt auf Pannenfahrzeug auf - zwei Verletzte

Neuwied (ots)

Am Donnerstag, den 01.04.2021 wurde der Polizei Neuwied um 08:39h zunächst ein Pannenfahrzeug auf der B256 Höhe Neuwied in Fahrtrichtung Rengsdorf gemeldet. Noch auf der Anfahrt der Polizei wurde ca. 2 Minuten später mitgeteilt, dass es nun zu einem Auffahrunfall mit dem Pannenfahrzeug gekommen ist. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuginsassen glücklicherweise nur leicht verletzt. Aufgrund einer Fehlmeldung wurden seitens der Rettungsleitstelle ein Löschzug der Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und der Rettungshubschrauber samt Notarzt entsandt. Ein Melder aus dem Gegenverkehr heraus gab bei der Rettungsleitstelle an, dass es zu einem schweren Unfall mit mehreren eingeklemmten Personen gekommen wäre. Aufgrund der Hubschrauberlandung auf der B256 und dem Eintreffen von DRK und Feuerwehr wurde eine Vollsperrung des Streckenabschnittes von ca. 30min erforderlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell