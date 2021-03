Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrer touchiert 16-jährigen Radfahrer beim Überholvorgang - Polizei sucht den Autofahrer und gibt Verhaltenshinweise bei Verkehrsunfällen

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf: Vergangenen Freitag (26. März) touchierte ein Autofahrer einen 16 Jahre alten Radfahrer beim Überholvorgang auf der Humboldtstraße. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Gegen 07:50 Uhr befuhr der Radfahrer die Humboldtstraße in Richtung Mülheim. Kurz hinter dem dortigen Biomarkt scherte der 16-Jährige kurz aus, um an einem geparkten Pkw am Straßenrand vorbei zu fahren. Gleichzeitig überholte der Autofahrer den Radfahrer und streifte diesen. Nachdem der 16-Jährige gestürzt war, hielt der Autofahrer umgehend an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Jugendlichen. Der Radfahrer bestätigte, dass es ihm gut gehe. So wurde weder die Polizei informiert noch die Personalien untereinander ausgetauscht. Im Anschluss entfernten sich beide Unfallbeteiligten von der Unfallörtlichkeit. Der 16-Jährige klagte im Laufe des Tages jedoch über Schmerzen im Arm, sodass die Erziehungsberechtigten die Polizei verständigten. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht das Verkehrsunfallteam nun den Autofahrer, der mit einem silberfarbenen Kombi unterwegs war. Zudem sucht die Polizei Zeugen, die weitere Hinweise zu den Unfallbeteiligten und dem Unfallhergang geben können. Der Autofahrer ist zirka 56-60 Jahre alt, zirka 180-185 cm groß, hat eine normale Statur und graue Haare. Die Polizei appelliert nochmal an den Verhaltenshinweis, dass Unfallbeteiligte sich bei einem Verkehrsunfall - insbesondere wenn sich Personen verletzt haben - bei der Polizei melden sollten. Zumindest sollten die Personalien untereinander ausgetauscht werden. Oftmals stehen die Beteiligten unter Schock und können Verletzungen im ersten Moment nicht richtig einordnen. Vor allem bei Kindern oder Jugendlichen sollte die Polizei grundsätzlich informiert werden, da diese sich häufig nicht der (un)mittelbaren Folgen eines Verkehrsunfallgeschehens bewusst sind. /JH

