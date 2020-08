Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Unfallflucht, Zeugen gesucht -

Diez (ots)

Am Donnerstag (27.08.2020) stellte die Geschädigte ihren Pkw Renault Twingo auf dem Parkplatz des toom-Baumarktes in Diez ab. Im Zeitraum 10:30 bis 11:15 Uhr wurde durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug der Twingo (LM-Kennzeichen) linksseitig an der Heckschürze beschädigt. Eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez telefonisch oder auch gerne per E-Mail mitzuteilen.

