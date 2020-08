Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Seelbach (ots)

Am Mittwoch, den 26.08.2020 ereignete sich gegen 18:15 Uhr in der Obernhofer Straße in Seelbach ein schwerer Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr auf ein abgestelltes Wohnmobil auf. Er wurde dabei schwerverletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin des abgestellten Wohnmobils wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Verkehrsunfallursache dauern noch an. Hierzu wird ein Verkehrsunfallgutachten erstellt.

