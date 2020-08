Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pkw-Brand in der Rheinstraße

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Mittwoch in dem Mittagsstunden kam es zu einem Pkw-Brand in der Rheinstraße in Ransbach-Baumbach. Der Pkw sollte wegen eines technischen Defektes in eine Fachwerkstatt überführt werden und geriet hierbei in Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Der Brand konnte durch die FFW Ransbach-Baumbach gelöscht werden, der Pkw wurde jedoch total beschädigt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderung. Es wurde eine innerörtliche Umleitung eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell