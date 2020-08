Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf - Gefährdung des Straßenverkehrs

L335 Braubach - Nastätten (ots)

Am Dienstag, dem 25.08.2020, fuhr auf der L335 gegen 11.40 - 12:00 Uhr ein weißer Klein-Transporter, Opel Combo, mit MY- Zulassung von Braubach kommend in Richtung Nastätten in einer Schlange hinter einem LKW. Hierbei soll dieser mehrere Fahrzeuge überholt haben. Es sei zur Gefährdung des Gegenverkehrs sowie der überholten Fahrzeuge gekommen.

Zeugen sowie Fahrzeugführer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in St. Goarshausen zu melden.

