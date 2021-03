Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdieb fliegt auf

Kaiserslautern (ots)

Doch nicht so clever wie er dachte hat sich ein Dieb am Dienstag angestellt. Der Mann wollte sich in einem Autohaus ein Mobiltelefon unter den Nagel reißen, flog aber auf.

Wie der betroffene Mitarbeiter des Autohauses der Polizei berichtete, hatte der "Kunde" ihn zunächst abgelenkt und sich dann in einem unbeobachteten Moment das Handy vom Schreibtisch des Beraters geschnappt. Dem 24-Jährigen fiel jedoch sofort auf, dass sein Mobiltelefon nicht mehr auf seinem Platz liegt. Er stellte deshalb den "Kunden" zur Rede - dieser rückte daraufhin das Handy wieder heraus und ergriff anschließend die Flucht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und kann bei ihrer Suche nach dem Täter auf die Videoaufzeichnung des Autohauses zurückgreifen... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell