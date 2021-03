Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Innenstadt: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (23.03.2021) fiel einer Streifenwagenbesatzung der City-Wache in einem zivilen Fahrzeug ein schwarzer BMW in der Bonner Innenstadt auf. Der Fahrzeugführer lenkte den Wagen gegen 02:35 Uhr in Schlangenlinien über den Bertha-von-Suttner-Platz in Richtung der Oxfordstraße. Nachdem der Fahrer bei Rotlicht zeigender Ampel in die Bornheimer Straße abgebogen war, hielten die Polizisten das Fahrzeug an. Der am Steuer sitzende 43-Jährige schien alkoholisiert. Als er aus seinem Wagen ausstieg schwankte er. Ein Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht - rund 1,2 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Wache an der Bornheimer Straße eine Blutprobe zur Beweissicherung. Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, hinterlegte er eine Sicherheitsleistung. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

