POL-BN: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Bornheim-Walberberg verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (22.03.2021) in Bornheim-Walberberg wurde ein 17-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Um 07:20 Uhr bog ein 48-jähriger Autofahrer von der Dominikanerstraße nach rechts in die Walberbergerstraße ab. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 17-jährigen Radfahrer und erfasste diesen. Der leicht verletzte Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dies konnte er nach ambulanter Behandlung verlassen.

