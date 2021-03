Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim-Ersdorf: Versuchter Geldautomatenaufbruch - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Meckenheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.03.2021 kam es in einer Bankfiliale auf der Rheinbacher Straße in Meckenheim-Ersdorf zum versuchten Aufbruch eines Geldautomaten.

Zeugen waren gegen 01:25 Uhr von lauten Schlaggeräuschen geweckt worden und hatten zwei maskierte Männer in der Bankfiliale sowie einen dritten Mann in einem Pkw mit laufendem Motor vor dem Gebäude bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Unbekannten einen der Zeugen erblickten, flüchteten sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Anschlussstelle Gelsdorf (A 565). Von dort soll das Fahrzeug in Richtung Norden über die Autobahn davongefahren sein.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten, intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte der Wagen, nach bisherigen Feststellungen ein dunkler Porsche, nicht mehr angetroffen werden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Fahndung nach ihnen dauert an. An dem betroffenen Geldautomaten wurden Beschädigungen festgestellt, die nach derzeitigem Ermittlungsstand von Hiebwaffen verursacht wurden.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 bitten nun um Hinweise zu den Verdächtigen, für die bislang jedoch keine näheren Beschreibungsmerkmale vorliegen. Wer in der Nacht zu Samstag in Ersdorf Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de bei den Beamten zu melden.

