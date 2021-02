Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: "Polizei, dein Freund und Helfer" - auch bei Schnee und Eis

Leipzig (ots)

Glück im Unglück hatte gestern Abend eine 61- jährige Seniorin. Dünn bekleidet "strandete" sie am Leipziger Hauptbahnhof und kam von dort aus nicht mehr nach Hause. Der Schnee war zu hoch und Bus und Bahn außer Betrieb.

Die Frau wirkte hilf- und orientierungslos. In diesem Zustand fiel sie einer Streife der "BaZe" (Gemeinsame Einsatzgruppe Bahnhof- Zentrum) auf. Die Polizeibeamten nahmen die Frau in Gewahrsam und brachten sie sicher in ihr zu Hause nach Leipzig-Lindenau.

