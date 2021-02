Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Von schlechtem Gewissen geplagt - EC- Karte und abgehobenen Betrag bei der Bundespolizei Leipzig abgegeben

Leipzig (ots)

Am Samstagnachmittag wollte ein 21- Jähriger bei der Bundespolizei Leipzig eine EC-Karte und 50 Euro abgeben. Die EC- Karte hatte er in einem Automaten gefunden und an sich genommen. Zuhause hätte er im Internet und in den sozialen Netzwerken nach dem Besitzer recherchiert. Jedoch ohne Erfolg. Dann kam er auf die Idee, die Karte auszuprobieren. Der Mann kaufte online einen Gutschein über 50 Euro und bezahlte mit der gefundenen Karte. Danach plagte ihn wohl das schlechte Gewissen. Er rief bei der Hotline der Bank an. Diese forderte ihn auf die Karte umgehend bei der Polizei abzugeben.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 21- Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrug, Unterschlagung und Diebstahl eingeleitet.

Die EC- Karte wurde sichergestellt.

