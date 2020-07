Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Haßloch (ots)

Am Freitag, 24.07., um die Mittagszeit wurde im Rahmen einer von der Polizei eingerichteten Kontrollstelle am "Hubertuskreisel" (Lachener Weg/L 530/K 14) in Haßloch auch eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim kontrolliert. Diese hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. In der Kontrolle war sie sehr nervös und ihr sonstiges Verhalten lieferte den kontrollierenden Beamten Anhaltspunkte für den Konsum von Drogen. Tatsächlich wurde dies durch einen Vortest belegt. Im Anschluss wurde der 38-jährigen eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Sie muss mit der Entziehung der Fahrerlaubnis sowie einer Bestrafung wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

