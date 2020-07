Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Flaschenwurf

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstagabend, den 25.07.2020 gegen 20:20 Uhr, warf eine 45jährige Frau aus Bad Dürkheim am Busbahnhof eine leere Glasflasche in Richtung eines vorbeifahrenden Renaults Twingo. Der 25jähirge Autofahrer leitete vor Schreck eine Gefahrenbremsung ein, wodurch es fast zur Kollision mit einem hinter ihm fahrenden Fahrzeug kam. Die Flaschenwerferin konnte durch die Polizeibeamten vor Ort ermittelt werden und machte einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Glücklicherweise entstand an dem Twingo kein Sachschaden. Trotzdem wird gegen die Bad Dürkheimerin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie sich durch den Flaschenwurf eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß § 315 b StGB strafbar gemacht haben dürfte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Madeleine Weber



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell