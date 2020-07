Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Versuchte Tatbegehung führt zur Aufklärung eines weiteren Ladendiebstahls

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Abendstunden des 25.07.2020 konnte eine Mitarbeiterin einer örtlichen Drogeriekette über die Überwachungskamera eine männliche Person im Markt beobachten, welche mehrere Pflegeprodukte aus der Auslage entnahm und am Körper verstaute. Zur Verhinderung der Flucht des Täters wurde die kurzzeitige Verschließung der Eingangstür veranlasst. Der Täter fühlte sich hierdurch offensichtlich ertappt und versuchte nun, sich seiner Beute wieder zu entledigen. Durch die getroffene Maßnahme konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizei den Markt nicht verlassen, sodass dessen Personalien erhoben werden konnten. Nach Sichtung weiterer Videoaufzeichnungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 49-jährige Täter aus Neustadt in der Vergangenheit auf gleiche Art und Weise die Drogerie bestohlen hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bereits zwei Strafverfahren gegen den genannten Täter aufgrund der begangenen Ladendiebstähle eingeleitet.

