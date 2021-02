Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall - Alkohol im Spiel?

Rotenburg-Lispenhausen- Am Dienstag (23.02.), gegen 17:45 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Bebra mit ihrem Audi die Nürnberger Straße in Richtung Rotenburg. Hinter ihr fuhr ein Rotenburger Pkw-Fahrer mit seinem Opel. Dieser wurde während der Fahrt durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah hierdurch den vorausfahrenden Audi. Durch den anschließenden Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Da der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

