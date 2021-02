Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bebra - Am Montag (22.02.), gegen 06:30 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra sein Fahrzeug einen Ford-Kuga, schwarz am rechten Fahrbahnrand in der Oststraße. Als der Geschädigte gegen 12:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter 06623-937-0.

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell