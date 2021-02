Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeuge stoßen im Kreuzungsbereich zusammen

Homberg/ Haarhausen - Am Montag (22.02.), gegen 10:10 Uhr, befuhr eine 66 Jahre alte Autofahrerin aus Amöneburg mit ihrem silbernen Ford in Haarhausen die "Erfurtshäuser Straße" in Richtung Gontershausen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Gießen mit seinem weißen Ford-Transporter die "Bachstraße" in Richtung Einmündung zur "Erfurtshäuser Straße". Im Einmündungsbereich übersah der junge Mann die vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 6.500 Euro.

Gefertigt:

Polizeistation Alsfeld, Schwenzfeier, VA'e

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell