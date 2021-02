Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Auto - Diebstahl von Baugerüst - Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Sachbeschädigung an Auto

Schlitz - Unbekannte beschädigten am Freitagnachmittag (19.02.) einen in der Untergasse geparkten Transporter. Die Täter zerkratzten das rote Fahrzeug beidseitig über die komplette Fahrzeuglänge. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Diebstahl von Baugerüst

Schotten/Wingershausen - In der Nacht auf Freitag (19.02.) stahlen Unbekannte in der Straße "Am Berg" Teile eines Baugerüsts. Das Gerüst war im Bereich der katholischen Kirche aufgestellt. Das Diebesgut hat einen Wert von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Homberg(Ohm) - Zwischen Freitagnachmittag (19.02.) und Samstagmittag (20.02.) rissen Unbekannte im Ostring mehrere Wahlplakate ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

