POL-PDLD: Unfallflucht

Rhodt unter RietburgRhodt unter Rietburg (ots)

Am 04.12.2020, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Weinstraße. Der Geschädigte befuhr mit seinem VW Passat die Weinstraße in Fahrtrichtung Edesheimer Straße, als ihm an einer Engstelle der Unfallverursacher entgegenkam. Dieser fuhr, trotz Hindernis auf seiner Seite, in die Engstelle ein, wobei er hierbei auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs kam. Hier kollidierte er mit dem Außenspiegel des Geschädigten. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen SUV. Der Geschädigte nahm noch die Verfolgung auf, musste diese aber abbrechen als der Flüchtige in angrenzende Feldwege fuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

