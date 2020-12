Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Haftbefehl vollstreckt

LandauLandau (ots)

Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls griff ein 35 - Jähriger einen Polizeibeamten am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr vor dem Hauptbahnhof an. Der Tatverdächtige war mit seiner Lebensgefährtin durch vier Polizeibeamte kontrolliert worden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Kreis Germersheim per Haftbefehl gesucht wurde und noch eine Restfreiheitsstrafe von zirka einem Jahr zu verbüßen hatte. Gegen die Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige in dem er einem Polizisten mit dem Knie in den Rücken trat. Die Polizisten konnten den "Gesuchten" überwältigen und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Der Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

