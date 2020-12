Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: kein Jugendstreich mehr...

BellheimBellheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen wachte ein Bewohner der Straße "In den Bellen" aufgrund lauter Geräusche aus seinem Vorgarten auf. Als er nach draußen sah, erkannte er, wie zwei junge Männer Absperrgitter in seine Hofeinfahrt warfen. Zudem stießen sie seine Mülltonne um und rannten davon. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass die Gitter offenbar von dem Neubaugebiet hinter der Kurt-Adam-Straße stammten. Dort wurde auch ein neu angelegter Baum umgestoßen und beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Jugendlichen geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

