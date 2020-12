Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Frau leichtverletzt

Bild-Infos

Download

L 545 - Gemarkung OberotterbachL 545 - Gemarkung Oberotterbach (ots)

Am heutigen Mittag, gegen 12:10 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Citroen C 3, die L545 von Steinfeld in Bad Bergzabern. In einer Rechtskurve kam die 19-Jährige in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links, übersteuerte und geriet beim Abbremsen ins Schleudern. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Seite hochkant in einem Acker liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von liegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell