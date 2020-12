Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: THC positiv

BellheimBellheim (ots)

Am Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizei Germersheim einen 27-jährigen Mercedes Fahrer in Bellheim. Beim Fahrer konnten Auffälligkeiten erkannt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Der Autofahrer wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hatte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 525 Euro einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat hierbei den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

