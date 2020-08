Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Kraftgasse, 21.08.2020, 07.40 Uhr Verkehrsunfall mit Flucht

Landau (ots)

Zur genannten Zeit kam es zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 10-jährigen Kindes, welches mit seinem Fahrrad aus der Kraftgasse kommend nach links in die Queichheimer Hauptstraße abbiegen wollte. Als das Kind mit seinem Fahrrad in den Kreuzungsbereich einfahren wollte, fuhr die eine PKW-Fahrerin rückwärts in Richtung Kraftgasse. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind von seinem Fahrrad fiel und sich am linken Unterarm verletzte. Beschreibung des PKW: LD-Kennzeichen - vermutlich blauer Kleinwagen. Beschreibung der Fahrerin: ca. 50 Jahre alt - weiße kurze Haare.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

