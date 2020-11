Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall durch Steinschlag

HeidesheimHeidesheim (ots)

Am 08.11.2020, gegen 16:25 ereignete sich auf der A63, Fahrtrichtung Mainz, kurz vor dem Autobahnkreuz Mainz-Süd, ein Vorfall bei dem vermutlich ein PKW beschädigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt fiel von einem Brückenbauwerk vor dem Autobahnkreuz ein kleiner Kieselstein. Zeugen beobachteten wie der Stein auf einen PKW fiel, welcher gerade die Brücke in Richtung Mainz passierte. Das Fahrzeug fuhr anschließend weiter. Ein evtl. Geschädigter ist zur Zeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Heidesheim unter Tel. 06132/9500.

